Inter, il retroscena: “Da quando è a Milano Zhang sfrutta ogni occasione per…”

Dopo diversi mesi Steven Zhang è finalmente tornato in Italia e il suo lavoro in questi giorni è davvero fitto. Tra le diverse questioni da risolvere, però, il presidente dell'Inter non perde occasione di stare vicino alla squadra per tenere saldo il rapporto umano. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Da quando è a Milano, Zhang ha sfruttato ogni minima occasione per fare visita alla squadra e scambiare due chiacchiere anche con Inzaghi, peccato solo che la fitta agenda di lavoro abbia assorbito la maggior parte del tempo. Oltre ad assistere alle ultime tre sfide con Lazio, Juve e Atalanta, Zhang si è potuto concedere giusto una cena con la dirigenza e una fugace visita in ritiro. La speranza è di poter stare ancora un po’ vicino alla squadra prima di ripartire, ma le giornate in sede si susseguono a ritmi serrati".