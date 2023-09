EDICOLA / CdS: Inter, parte la caccia alla seconda finale di Champions di fila

"Vede e Provedel". Il gioco di parole con vede e provvede racconta la serata magica del portiere italiano che ha pareggiato per la Lazio la gara con l'Atletico Madrid segnando di testa negli ultimi minuti. Questo è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per aprire l'edizione di domani quando anche l'Inter debutterà nella nuova stagione della Champions League.

Inzaghi «Riproviamoci», Inter in campo come il Napoli questa sera alle 21. "Contro la Real Sociedad parte la caccia alla seconda finale di fila. Garcia in Portogallo con il Braga deve vincere per evitare la crisi", si legge delle due italiane.