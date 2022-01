Inter, allenamento ad Appiano: Gosens e Correa a parte. Lautaro atteso venerdì

Il vento ha disturbato la seduta di giornata alla Pinetina. Sanchez tornerà a Milano mercoledì e si allenerà con i compagni da giovedì

L'Inter si è allena alla Pinetina quest'oggi: seduta disturbata dal vento. Hanno tutti lavorato in gruppo, compreso Vecino che è già arrivato ad Appiano Gentile. Gosens e Correa hanno invece lavorato a parte. Per il rientro in campo dell'argentino si saprà qualcosa di più dopo la gara con il Napoli. Per il tedesco è previsto il rientro a fine mese.