Gds – Inter, una partenza convincente per ridare fiducia. Farebbe accapponare la pelle…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Nino Minoliti analizza la situazione dell'Inter a tre giorni dal debutto in campionato della squadra di Simone Inzaghi. Questo il pensiero del giornalista: "Non pensiamo di esagerare parlando di un’estate scioccante per chi, da una parte o dall’altra della barricata, ha nel cuore il nerazzurro. L’allenatore che se na va appena dopo aver vinto uno scudetto esaltante, la situazione economica che emerge in tutta la sua gravità, due tra i pezzi più pregiati dell’argenteria di famiglia venduti praticamente dalla sera alla mattina...".