Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021, l’Inter è partita in treno per raggiungere il capoluogo toscano, dove domani alle 15:00 affronterà la formazione di Cesare Prandelli.

Ecco alcune immagini dei nerazzurri, in viaggio verso Firenze.