È ufficialmente cominciata l’operazione Bayer Leverkusen per l’Inter: i nerazzurri di Antonio Conte sono in partenza per la Germania, direzione Dusseldorf, dove lunedì sera affronteranno la formazione di Peter Bosz per i quarti di finale di Europa League. Sui canali social del club le prime immagini direttamente dall’aeroporto di Malpensa.