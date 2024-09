Ma l'Inter non ha cambiato

Tutte le grandi squadre stanno faticando ma se è vero per alcune che ci sono stati tanti cambi di mercato, cambi in panchina e rivoluzione varie, questo non può valere per l'Inter. La squadra nerazzurra è quella che ha vinto lo scudetto, non ha perso elementi titolari come era successo negli anni precedenti e Inzaghi è rimasto al suo posto. "Juve, Milan, Napoli e Roma hanno giocato quando molti uomini chiave non erano stati ancora comprati, ma come può valere per l’Inter, che non ha cambiato néallenatore né struttura, non ha fatto acquisti né cessioni last minute eppure è una squadra sfilacciata come quelle in assemblaggio? Il capocannoniere uscente, Lautaro, non ha ancora segnato, il vice Vlahovic è fermo dalla seconda giornata", scrive il giornale. Il Toro così si è fatto strada nonostante il cambio in panchina e le contestazioni a Cairo. "Un campionato illogico. Quindi bellissimo", ha sottolineato.