Sky – Inter, ecco per quando è prevista la partenza per Napoli. Acciaccati: oggi seduta chiave

L’Inter è in campo in questi minuti per la seduta odierna in vista della sfida con il Napoli in programma sabato. In attesa di capire l’orario ufficiale del match, come riportato da Sky Sport, è paventata l’ipotesi che i nerazzurri possano partire per Napoli proprio nella giornata di sabato e poi tornare a Milano nella notte, subito dopo la partita. Nelle prossime ore, ci saranno anche aggiornamenti di formazione: da Eriksen fino agli acciaccati (Godin, de Vrij, Bastoni e Vecino), al termine dell’allenamento sarà più chiaro a Conte chi potrà essere a disposizione dall’inizio con il Napoli.