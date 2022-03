Inter, serve una partenza sprint: la goleada con la Salernitana un caso isolato

Nelle ultime 8 gare i nerazzurri hanno segnato nel primo tempo solamente in occasione del successo contro i campani

Appuntamento da non fallire per l'Inter, che oggi alle 18 affronta la Fiorentina. Fari puntati sull'attacco, che nelle ultime uscite ha faticato parecchio: solo 8 gol nelle ultime 8 partite, di cui ben 5 concentrati nella goleada contro la Salernitana. La sfida contro i campani, oltretutto, rappresenta anche l'unica gara in cui i nerazzurri sono andati in rete nel primo tempo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Vietata, allora, un'altra partenza lenta. Basti pensare che nelle ultime 8 uscite, l'Inter ha segnato "soltanto" 8 reti, 5 delle quali con la Salernitana. E la gara con i campani è stata pure l’unica in cui Dzeko e compagni hanno trovato il gol nel primo tempo. Peraltro, dopo aver rischiato di andare sotto in occasione dell'enorme chance mancata da Verdi".