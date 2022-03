Inter, con la Fiorentina match trappola: Inzaghi, messaggio chiaro alla squadra

I nerazzurri non possono più sbagliare se vogliono ancora puntare allo scudetto: oggi alle 18 la sfida contro i viola

L'Inter non può più sbagliare: lo sa Inzaghi, lo sanno i calciatori. Il pareggio contro il Torino ha rappresentato l'ultimo jolly a disposizione dei nerazzurri, che ora hanno l'obbligo di tornare alla vittoria se vogliono ancora puntare allo scudetto. Dall'altra parte troveranno una Fiorentina ancora in corsa per un piazzamento europeo e affamata di punti. La classica partita trappola, come ribadito dal tecnico in settimana. Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter non può più sbagliare. Lo ha già fatto, con Sassuolo, Genoa e, la scorsa settimana, Torino, e non se lo più permettere. A furia di inciampare, infatti, ha finito per perdere il primato a vantaggio del Milan. Così, ora il rischio è di staccarsi ulteriormente, compromettendo il cammino compiuto finora. Ecco perché il match con la Fiorentina è una trappola: soltanto la prima, però, di una lunga serie di qui alla fine del campionato. E' il messaggio che Inzaghi ha trasmesso alla sua truppa per tutta la settimana. Ha martellato i suoi giocatori, anche alzando il volume della voce come è accaduto martedì scorso. Ora, evidentemente, si attende una risposta dal gruppo, che non può più nemmeno appellarsi all'alibi dei tanti impegni ravvicinati (dal 9 gennaio 15 gare ufficiali), visto che ha avuto un’intera settimana di allenamenti".