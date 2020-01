Prosegue il lavoro dei nerazzurri in vista della sfida contro il Cagliari in programma domenica alle 12.30 al Meazza e valida per la 21ª giornata della Serie A TIM. La prima squadra ha sostenuto un allenamento congiunto contro l’AC Legnano: la gara è terminata 3-1 con i gol nerazzurri di Ranocchia, Sanchez e Borja Valero.

(Inter.it)