Gds – Inter, col Cagliari in mezzo c’è Borja Valero. Young in ballottaggio a destra con…

L’imperativo in casa Inter è ripartire dopo l’inaspettato stop di Lecce. I nerazzurri domenica alle 12.30 ospiteranno il Cagliari di Maran, con Antonio Conte che dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, infortunatosi al Via del Mare: “Il nuovo acquisto Young si gioca una maglia da titolare con D’Ambrosio, nuovamente disponibile, per sostituire lo squalificato Candreva. In mezzo Borja Valero sarà il vice Brozovic, più Bastoni di Godin in difesa. Davanti Lautaro e Lukaku“, scrive La Gazzetta dello Sport in merito alla probabile formazione.

Spazio anche alle possibili scelte dei sardi: “Continuano i problemi difensivi per Maran. Pisacane è squalificato, da valutare il recupero di Cacciatore. Così dovrebbe essere Walukiewicz ad affiancare Klavan in mezzo contro due attaccanti del calibro di Lukaku e Lautaro. In mezzo out Rog, con Nandez e Cigarini c’è Ionita”.