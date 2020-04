Sky – Inter, la fase 2 è pronta a decollare: entro Pasquetta tutti rientrati. Questo perché…

La fase 2 dell’Inter è pronta decollare. Lo riporta Sky Sport, che spiega come il primo passo del club nerazzurro sia ora il rientro degli stranieri, che verrà completato entro la prossima settimana. Sono infatti Lukaku, Godin, Eriksen, Young, Brozovic, Handanovic, Sanchez e Moses ad essere tornati nel proprio paese nelle scorse settimane. Massimo a Pasquetta tutti a Milano: poi quarantena in casa per 14 giorni, salvo diverse disposizioni. Tutto questo in modo da avere l’organico a disposizione per inizio maggio. Il club è stato attento da sempre ai dettagli, dall’alimentazione ai programmi di Conte ai calciatori per mantenere una pseudo-condizione.