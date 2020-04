L’Inter ordina il rientro a Milano: i nerazzurri all’estero di nuovo in Italia entro lunedì

In attesa di capire se e quando si potrà tornare in campo, l’Inter comincia a portarsi avanti: come riporta il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha ordinato ai 7 calciatori tornati in patria di organizzare il loro rientro in Italia entro lunedì. Un modo, questo, per non farsi trovare impreparati nel caso in cui arrivasse l’ok per riprendere gli allenamenti in gruppo a partire da maggio:

“Pasqua a Milano. L’Inter, infatti, ha deciso di richiamare i 7 giocatori che, al termine dell’autoisolamento successivo alla positività di Rugani, avevano chiesto e ottenuto di rientrare nei rispettivi paesi di origine. Si tratta di Brozovic, Handanovic, Lukaku, Eriksen, Young, Moses e Godin. E per tutti l’indicazione è di rientrare in Italia in questi giorni, non andando oltre la giornata di lunedì, ovvero Pasquetta“.