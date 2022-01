CorSera – L’Inter passa, ma è in riserva. Nerazzurri mostrano il lato peggiore. Sensi…

L'analisi del quotidiano il giorno dopo la vittoria dei nerazzurri contro l'Empoli in Coppa Italia

Un'Inter rimaneggiata dal largo turnover di Inzaghi, fatica ma alla fine ha la meglio sull'Empoli. I nerazzurri approdano ai quarti dopo una partita riacciuffata nel recupero e chiusa ai supplementari. "La presunzione è il peggiore dei vizi nel calcio, gioco democratico che finisce per punire chi sottovaluta l’avversario. L’Inter vera è in panchina, in campo non basta quella di riserva, con due titolari (Dumfries e Lautaro) per masticare l’Empoli e farlo fuori dalla Coppa Italia. I nerazzurri passano ai quarti, dove aspettano la vincente di Roma-Lecce, ma snobbano l’impegno e faticano ad avanzare, dopo aver rischiato di uscire", sottolinea il Corriere della Sera.