Inter, passivo da 130 milioni. CdS: “Servirà una cessione entro il 30 giugno”

Dopo aver rispettato le scadenze del 31 marzo, per il club nerazzurro è ora tempo di pensare al futuro societario

In casa Inter i riflettori rimangono puntati sulla questione societaria: Suning ha rispettato le scadenze del 31 marzo, ma la situazione finanziaria del club e le restrizioni imposte dal governo cinese lasciano parecchi dubbi. Per questi motivi il Corriere dello Sport non esclude un sacrificio al termine della stagione: