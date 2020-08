Libero – Inter, ti conviene scendere a patti con Conte. Da qualche settimana…

Antonio Conte gongola per i risultati che la sua Inter sta ottenendo. Libero spiega: “Il mister è tornato nella parte. Da qualche settimana è più vivo, convinto, rabbioso. È più Conte. Avrà perso la fiducia di una parte di dirigenza ma ha portato a sé con forza il gruppo. Se era calcolato, chapeau. Se non lo era, la conseguenza è delle migliori. E il salto nel vuoto della Juventus, conviene all’Inter darle un seguito scendendo a patti con Conte, non solo perché torna in una semifinale europea dieci anni dopo l’ultima volta e a prescindere dalla vittoria dell’Europa League”.