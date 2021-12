L’Inter pensa al primo posto, il pari del Milan offre una chance su un piatto d’argento

Con una vittoria questa sera contro il Cagliari, l'Inter di Simone Inzaghi guadagnerebbe il primo posto solitario in classifica

La vetta è lì, a portata di mano, per la prima volta in stagione. Con una vittoria questa sera contro il Cagliari, l'Inter di Simone Inzaghi guadagnerebbe il primo posto solitario in classifica, grazie anche al pareggio del Milan di ieri a Udine. Scrive il Corriere della Sera: