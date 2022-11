L’Inter si accontenta, ora c’è da pensare alla Juve: e a febbraio Inzaghi spera…

Una sconfitta che non fa male, visto che la qualificazione era già stata blindata e che non c'erano speranze di arrivare al primo posto

Una sconfitta che fa poco male, visto che il discorso qualificazione era già stato blindato e che Inzaghi e i suoi non avevano speranze di arrivare al primo posto. Ecco perché l'Inter si è 'accontentata' della sconfitta per 2-0 in casa del Bayern Monaco. Ora c'è da pensare alla Juventus, partita cruciale nella rincorsa campionato: