Inter, per Asllani sarà quinquennale a 1mln a stagione: si chiude entro il weekend

"Nel giorno del ritorno a Milano di Steven Zhang, l'Inter ha messo le mani su Kristjan Asllani". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul futuro del centrocampista classe 2002, ormai promesso sposo dell'Inter e che il prossimo anno sarà il vice di Marcelo Brozovic. Scrive in merito il quotidiano: "Accordo raggiunto ieri nel corso di un pranzo a Milano al quale hanno partecipato tra gli altri il ds Ausilio, il suo vice Baccin e il ds dei toscani Accardi. All'Empoli andranno 4 milioni per il prestito più 10 per l'obbligo di riscatto più altri 2 di bonus (1 quando il giocatore raggiungerà le 100 presenze, l'altro a obiettivi). Come anticipato, il presidente Corsi ha ottenuto anche il prestito dell'attaccante Satriano che però va convinto ad accettare la destinazione.