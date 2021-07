Inter, oggi sfida alla Pergolettese. Mercoledì amichevole contro un club di Serie B

Oggi è in programma alle 18 un'amichevole contro la Pergolettese, squadra che milita in Serie C, alla Pinetina

Oggi l'Inter avrebbe dovuto disputare il match contro l'Arsenal per la Florida Cup ma il Covid-19 ha cambiato i piani. In programma alle 18 un'amichevole contro la Pergolettese, squadra che milita in Serie C, alla Pinetina. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il match non sarà trasmesso in diretta TV. In più, mercoledì è prevista una seconda amichevole, stavolta contro un club di Serie B.