Inter-Pergolettese: niente diretta, in tv solo gli highlights

L'allenamento congiunto si terrà domani alle 18: è la gara che sostituisce l'amichevole con l'Arsenal annullata con la tournée negli States

Domani l'Interavrebbe dovuto giocare contro l'Arsenal nella Florida Cup, ma sia il club inglese che il club nerazzurro hanno dovuto rinunciare alla tournée negli States. Così la squadra di Inzaghi affronterà in amichevole la Pergolettese. Un allenamento congiunto programmato alle 18 che non sarà trasmesso in tv. Saranno invece poi trasmessi gli highlights post partita (trasmessi solitamente da Inter TV).