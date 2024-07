Inter, lunedì amichevole contro la Pergolettese: orario e dove vederla

Dopo la vittoria per 3-2 nella prima uscita stagionale contro il Lugano, l'Inter ritorna in campo per affrontare la Pergolettese, formazione lombarda che milita in Serie C. I tifosi nerazzurri avranno la possibilità di seguire in diretta l'incontro, in programma al BPER Training Centre lunedì 22 luglio alle ore 18:30.