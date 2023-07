VIDEO / Inter-Pergolettese: segna anche Mkhitaryan su assist di tacco di Lautaro

L'Inter ha giocato oggi l'amichevole con la Pergolettese ed ha vinto dieci a zero. La partita, trasmessa da Inter Tv, ha dato indicazioni importanti a Inzaghi in vista della partenza per la tournée in Giappone. Tra i giocatori a segno anche Henrikh Mkhitaryan, uno dei più positivi nella scorsa stagione. Il giocatore armeno ci ha messo la firma raccogliendo una palla arrivata in area grazie ad un'azione partita da Asllani. Il centrocampista ha girato in porta di destro il tacco di Lautaro Martinez. La sua è stata la rete dell'8-0 a zero. Il club nerazzurro ha pubblicato la rete su Twitter. Ecco il video: