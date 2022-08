Inter-Pergolettese, non ci sarà Sanchez: il giocatore ha lasciato Appiano

In casa Inter continua la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Lecce in programma sabato 13 agosto. Per la squadra di Inzaghi nel pomeriggio è in programma un allenamento congiunto contro la Pergolettese. Match che non vedrà la presenza di Alexis Sanchez. Come riferisce Sky Sport, il cileno in tarda mattinata è andato via. Da capire gli sviluppi che ci saranno con l'annuncio della rescissione, mancano ancora alcuni tasselli ma la strada è tracciata.