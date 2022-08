Sanchez, arriva oggi la risoluzione? “All’Inter resta solo un piccolo sospetto”

E' con ogni probabilità oggi la giornata risolutiva per l'addio di Alexis Sanchez all'Inter. I dirigenti incontreranno infatti oggi il suo agente Fernando Felicevich, che parallelamente sta trattando gli ultimi dettagli con l'Olympique Marsiglia. Spiega il Corriere dello Sport: "Resta il piccolo sospetto che Alexis non abbia fretta perché speri in una chiamata last minute del Barcellona o di una squadra che disputerà la Champions ancora più ambiziosa del Marsiglia, ma probabilmente questo dubbio svanirà tra oggi e domani. L'Inter conta che non ci siano brutte sorprese dietro l'angolo. Intanto però ieri niente riunioni negli uffici di viale della Liberazione: Marotta, Ausilio e Baccin sono andati nel pomeriggio ad Appiano e hanno parlato di mercato con Inzaghi.