Caressa: “Perisic e Brozovic hanno concesso all’Inter di lottare. Milan favorito”

Il giornalista ha detto la sua sui due croati, sulla partita contro la Juventus e la rivalità con i rossoneri per lo scudetto

«La Juve? Ma serviva tirare fuori un po' il petto dopo il due a due dei nerazzurri. Nedved che facce fa poi? Secondo me dovrebbe evitare. Un dirigente agisce, non fa le facce. Per tutto l'anno Allegri ha ricercato la Juve che aveva lasciato ma non l'ha trovato. I bianconeri trattano Perisic? Se c'è qualcuno che ha permesso ai nerazzurri di lottare finora per lo scudetto Brozovic e Perisic sono la risposta a quanto fatto dall'Inter, letteralmente miglior della stagione ha fatto le fiamme», ha sottolineato il giornalista durante Deejay Football Club.