TS – Inter, Perisic deluso dal mancato riscatto del Bayern Monaco: futuro ancora incerto

Dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, Ivan Perisic è tornato ad allenarsi con l’Inter, in attesa di conoscere il suo futuro. L’esterno croato potrebbe partire nuovamente, anche se, questa volta, non è considerato un indesiderato. Un futuro ancora tutto da scrivere, come scrive Tuttosport: “Perisic avrà tre settimane di tempo per smaltire la delusione del mancato ritorno al Bayern e capire cosa sarà del suo futuro, se tornerà a vestire il nerazzurro dopo le 163 presenze con 40 gol fra il 2015 e il 2019 o se sarà meglio cercare una nuova destinazione“.