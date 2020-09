Nainggolan-Perisic, armi in più per un’Inter in stile Chelsea: Conte prepara la svolta tattica

Nell’Inter che ha ripreso la preparazione in vista della nuova stagione ci sono anche due novità che novità non sono: Radja Nainggolan e Ivan Perisic. I due, tornati rispettivamente dai prestiti a Cagliari e Bayern Monaco, sono ancora oggi sul mercato ma, secondo Tuttosport, non sono più considerati degli indesiderati, e potrebbero regalare nuove varianti tattiche ad Antonio Conte:

“Un’Inter stile Chelsea per rilanciare due cavalli di ritorno. […] Rispetto a quattordici mesi fa i due non sono più indesiderati e l’Inter ha deciso di non cederli in prestito (almeno per ora, a fine mercato chissà). Questo non significa che il loro status generale non sia cambiato, perché il club nerazzurro, come noto da tempo e come certifica l’operazione Godin, ha bisogno di cedere e tolti pochi fortunati, tutti sono sul mercato. Compresi Nainggolan e Perisic, ma per entrambi l’Inter vuole incassare, diciamo 15 milioni circa“.

SVOLTA TATTICA – “Tatticamente parlando, Nainggolan sembra un calciatore fatto e finito per Conte, visto che potrebbe giocare in tutti e tre i ruoli di centrocampo del 3-5-2, ma dare anche un contributo da trequartista nel 3-4-1-2 o… nel 3-4-2-1 formato Chelsea. Già, questo è il sistema – due trequartisti alle spalle di una punta – con cui Conte ha vinto la Premier col Chelsea nel ’16-17 e che potrebbe riproporre a volte nell’Inter come alternativa al 3-5-2. Anche perché sia Nainggolan che Perisic potrebbe dire la loro sulla trequarti alle spalle di Lukaku in un sistema che potrebbe esaltare anche Sensi ed Eriksen, se rimarrà. Il tutto senza contare Vidal, altro giocatore che non avrebbe problemi a giocare sia da mezzala che da trequartista-d’assalto“.