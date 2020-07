FT – Bayern, no riscatto: Inter, torna Perisic. Pista nuova: “Va in Premier, c’è lo scambio”

Dalla Germania arrivano importanti novità riguardanti il futuro di Ivan Perisic. Secondo ultime indiscrezioni riportate da fussballtransfers.com, infatti, il Bayern Monaco avrebbe ormai deciso di non riscattare il cartellino del giocatore, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto (a circa 20 milioni di euro) l’estate scorsa in Baviera dall’Inter.

Dopo Joao Mario, dunque, ecco che anche Perisic tornerà a Milano. Ma, come per il portoghese, anche il croato è destinato a essere solo di passaggio. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca, infatti, per lui ci sarebbe una pista tutta nuova: il Manchester United. L’Inter potrebbe inserirlo nella trattativa con i Red Devils per l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez, che attualmente si trova in nerazzurro in prestito secco, ma che il club di Viale della Liberazione vorrebbe trattenere agli ordini di Antonio Conte. Su Perisic, però, ci sarebbero anche Tottenham ed Everton.

Il Bayern, come detto, sembra essersi chiamato fuori, dato che per il suo cartellino non era disposto a mettere sul tavolo più di 10 milioni di euro. Troppo pochi, per l’Inter, che dunque vaglierà altre piste.

(Fonte: fussballtransfers.com)