Inter, Calhanoglu in campo già con il Lugano? “Ecco come vuole utilizzarlo Inzaghi”

Nella giornata di oggi, Hakan Calhanoglu ha svolto il suo primo allenamento ad Appiano Gentile da nuovo giocatore dell'Inter

Nella giornata di oggi, Hakan Calhanoglu ha svolto il suo primo allenamento ad Appiano Gentile da nuovo giocatore dell'Inter . Lo ha fatto da solo, data la mezza giornata di riposo concessa da Simone Inzaghi al resto del gruppo, che si ritroverà domani. Un modo per una prima sgambata e per prendere confidenza con il nuovo ambiente. L'ex Milan, in attesa di novità su Eriksen, è uno dei calciatori sui quali il tecnico nerazzurro punta di più. Scrive gazzetta.it:

"Partendo da mezzala sinistra, Calha dovrà pulire l'uscita del pallone, pensare calcio verticale e all'occorrenza inserirsi in zona gol. Con al fianco i maratoneti Barella e Brozovic, ci saranno anche margini per scivolare sull'amata trequarti. Semmai le chiavi saranno l'intensità e la continuità. Perché a volte promette tanto e mantiene poco (...).Non è da escludere che Calhanoglu, che in fondo viaggia con solo 5 allenamenti di ritardo rispetto ai compagni, giochi l'ultimo spezzone di gara (contro il Lugano, ndr)".