In Germania – Perisic, il Bayern ora vuole tenerlo. Dalla sua c’è Flick. Ma l’Inter chiede…

In Germania è tornato d’attualità Ivan Perisic e la sua possibile permanenza al Bayern Monaco. I giornalisti di Skysport Italia hanno parlato della possibilità che Conte lo trattenga. Invece la versione tedesca di Sky parla di un inversione di marcia da parte del club tedesco. Viste le buone prestazioni in CL, i dirigenti starebbero pensando di trattenere il croato.

“Non è noto se si tratti di un impegno in realtà già preso e irrevocabile o di una operazione nuova”, spiegano i media tedeschi. Ma il Bayern aveva sottolineato che un impegno con il giocatore, per età e stipendio era ingestibile. Per questo era stata fatta cadere l’opzione di acquisto di venti mln fissata al momento del prestito. Inoltre l’Inter non avrebbe ridotto le pretese.

Pare che – dal canto suo – l’allenatore, Flick abbia iniziato una vera e propria campagna di convincimento per la permanenza di Perisic che lo ha convinto contro Chelsea e Barcellona. E pare giochi da titolare la semifinale contro il Lione, sarà preferito a Coman e Coutinho.