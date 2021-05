Inter, ecco cosa potrebbe spingere Perisic a partire. Si riflette anche su Vecino

I due calciatori potrebbero lasciare l'Inter nel caso arrivassero offerte nel giro delle prossime settimane

Le riflessioni in casa Inter riguardano il futuro di tutti gli effettivi. In particolare, secondo TuttoSport, ci sono due elementi che potrebbero avere mercato e quindi spingere la dirigenza nerazzurra ad ascoltare offerte. Si legge sul quotidiano: "In scadenza nel 2022 altri due giocatori che potrebbero avere mercato: Vecino, reduce da una stagione vissuta per lo più in infermeria e con un contratto da 2.5 milioni (la Coppa America potrebbe risultare utile vetrina) e Perisic (5 milioni). Il croato è stato una pedina importante per Conte, ma l'eventuale arrivo di un titolare mancino e il rientro di Dimarco potrebbero spingerlo all'addio".