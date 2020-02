GdS – EL, l’Inter ha seguito tutte le norme. Ridotto anche il personale del club nerazzurro

Stasera gara a porte chiuse tra Inter e Ludogorets a San Siro. Il club nerazzurro ha seguito tutte le norme imposte per la partita di Europa League e come sottolinea La Gazzetta dello Sport “Del Meazza resteranno soddisfatti: Inter e Uefa, di concerto proprio con il club bulgaro, hanno seguito tutte le indicazioni delle autorità, con «la chiusura degli spazi di ospitalità e l’annullamento di tutte le attività che avrebbero richiesto l’assembramento di persone» (così nel comunicato nerazzurro). Dentro lo stadio entreranno solo le squadre, le dirigenze della “parte sportiva”, i vari addetti allo stadio (ridotti per ridotte esigenze) e i 4-5 broadcaster, cioè le televisioni detentrici dei diritti sulla competizione. Tutti gli altri fuori: Sky, che ha delegazione più pesante, porterà una trentina di persone fra giornalisti, operatori e tecnici, la stessa Inter ha ridotto di oltre due terzi i suoi “operativi”.