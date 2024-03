La Champions dell’Inter finisce come il Mondiale del 1994 per l’Italia: con un rigore tirato in curva dall’uomo più rappresentativo

Marco Astori Redattore 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 14:32)

"La Champions dell’Inter finisce come il Mondiale del 1994 per l’Italia: con un rigore tirato in curva dall’uomo più rappresentativo". E' questo il paragone azzardato da Tuttosport nella sua edizione odierna in merito all'eliminazione della squadra nerazzurra ieri al Civitas Metropolitano. Scrive nel dettaglio il quotidiano: "A Pasadena fu Roberto Baggio a regalare la coppa al Brasile, ieri sera è stato Lautaro Martinez a consegnare i quarti di finale all’Atletico Madrid. Che peraltro, vincendo la 19ª partita casalinga su 21 stagionali, ha confermato di essere imbattibile nella sua cattedrale.

Nella bomboniera del Civitas Metropolitano, con quel satanasso del Cholo Simeone a fare da capo claque (non solo garra: visto come ha incartato gli avversari con un 5-4-1 tutt’altro che difensivo), l’Inter di Simone Inzaghi è andata a fondo. Un tonfo che fa male perché spezza il sogno di andare a Wembley e perché nel giudizio pesano come macigni gli errori di Thuram ieri sera davanti a Oblak, ma pure quelli difensivi di Pavard e De Vrij che vanno ad aggiungersi a un atteggiamento rinunciatario nel secondo tempo e al gol incredibilmente sbagliato da Arnautovic all’andata sullo 0-0.