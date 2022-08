Libero – L’Inter resta vigile sulla difesa: piace Akanji. L’alternativa poco gradita…

Il club nerazzurro al lavoro per colmare una lacuna nella rosa dopo la partenza di Ranocchia

Simone Inzaghi continua ad aspettare il sostituto di Andrea Ranocchia. È quello l'innesto più importante per la squadra nerazzurra che tra quattro giorni farà il suo debutto in campionato contro il Lecce. Secondo quanto riporta Libero, l'Inter è interessata al difensore del Borussia Dortmund Manuel Akanji. "L’alternativa a costo zero - poco gradita - è il “solito” Acerbi".