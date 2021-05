Inter, piano B ad Allegri? Il Giorno: “In corsa c’è anche Gasperini”

Il quotidiano fa i nomi alternativi a Max Allegri: nella corsa ci sarebbe anche Gian Piero Gasperini

E' Massimiliano Allegri il sogno di Beppe Marotta per la panchina dell'Inter. Il tecnico livornese sarebbe infatti tra i pochi in grado di sostituire l'ormai ex nerazzurro in termini di mentalità vincente. Ma, considerata la folta concorrenza, il club si è tutelata con alcuni nomi alternativi. Spiega Il Giorno: "La sensazione che per caratteristiche tecniche e caratteriali Inzaghi resta il favorito in una corsa ristrettissima che vede coinvolti pure Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic (sarebbe un cavallo di ritorno essendo stato vice di Roberto Mancini) e addirittura Gian Piero Gasperini che nell'Inter dell'era morattiana ha avuto una brevissima e infelice esperienza, fino all'ex giallorosso Fonseca".