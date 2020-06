Il Giornale – Barça-Lautaro, l’Inter non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno

È sempre Lautaro Martinez l’obiettivo numero uno del Barcellona. Viste le difficoltà economiche, il club catalano sta cercando in tutti i modi di abbassare il cash da versare nelle casse del’Inter. Valutare Junior Firpo 41 milioni ne è un esempio lampante. Come sottolinea Il Giornale, il club nerazzurro non vuole fare sconti, se il Barça vuole Lautaro deve pagare la clausola da 111 milioni di euro. “Dopo anni bui in regime di Fair Play Finanziario, non ha più intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Una cifra da capogiro, ancor di più considerato che il Toro arriva da appena due stagioni europee e solo in quest’ultima ha giocato con continuità, dimostrando il suo potenziale e segnando 16 gol in 31 partite. Questo, però, è bastato a conquistare il Barcellona che, se lo vorrà veramente, dovrà pagarlo molto di più di quanto, per farci un’idea, sono stati pagati, al loro tempo, i vari Zidane, Ronaldo, Beckham, Ronaldinho, Ibra e CR7. Perché, come le epoche e i campioni, anche i prezzi del mercato cambiano“, sottolinea il quotidiano.

(Il Giornale)