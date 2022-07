In Turchia – Inter, sirene dall’estero per Pinamonti: c’è anche il Fenerbahce

Tornato all'Inter dopo la positiva stagione a Empoli, Andrea Pinamonti deve ancora decidere la sua prossima destinazione. Per l'attaccante classe '99 c'è la fila: in Italia il Monza è in prima fila, senza dimenticare Atalanta, Sassuolo e molte altre. Il prodotto del settore giovanile nerazzurro piace anche all'estero: secondo il portale turco Takvim, il Fenerbahce starebbe sondando il terreno per capire l'esistenza di eventuali margini di inserimento.