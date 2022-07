Inter, Pinamonti tergiversa: vuole l’Atalanta. Milenkovic? Serve prima cedere

Piovono ulteriori conferme: c'è già l'accordo tra l'Inter e la Salernitana per la cessione Andrea Pinamonti. La trattativa, però, è ora nelle mani del calciatore, che deve decidere se accettare o meno la destinazione. Spiega Tuttosport: "La negoziazione non può dirsi conclusa perché il ragazzo, a cui è stato proposto un quadriennale da 2.5 milioni di euro, tergiversa. L’arciere di Cles, sul taccuino di Monza, Sassuolo e Atalanta, al momento propenderebbe per la Dea (ma in questo caso manca la quadra tra le due società nerazzurre). I soldi incassati dall’eventuale cessione della giovane punta potrebbero sin da subito essere reinvestiti sul mercato, per evitare un Bremer bis.