Mercato, dall’Inter piovono smentite su due nomi usciti per l’attacco

Negli ultimi giorni sono stati proposti due nomi per l'attacco all'Inter: ma entrambi sono smentiti dal club

Negli ultimi giorni c'è stato un importante viavai di procuratori dalla sede dell'Inter, con vari profili proposti alla dirigenza nerazzurra. In particolare sono stati offerti, come scrive Tuttosport, due nomi per l'attacco, che non sembrano proprio scaldare il club: "Nell’incontro di martedì in sede con l’agente Riso si è toccato anche l’argomento Petagna (col Napoli potrebbe entrare in gioco Vecino , stimato da Spalletti), valutato come possibile vice-Lukaku; mentre si è proposto ai nerazzurri e a Inzaghi l’ex Keita, valorizzato in biancoceleste proprio dal nuovo tecnico dell’Inter. Dalla sede di Viale della Liberazione, per ora, piovono però smentite".