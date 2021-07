TS – Inter, Pirelli ‘trasloca’: niente più main sponsor, avrà un altro ruolo

L'Inter cambia main sponsor dopo 26 anni: non sarà più Pirelli, che però avrà un ruolo nuovo nel club nerazzurro

Dopo 26 anni si chiude l'era Pirelli. Il marchio non sarà 'main sponsor' e dunque non comparirà sulle maglie dell'Inter per la prima volta dal 1995 ad oggi. Per la prossima stagione, il club nerazzurro ha già raggiunto l'accordo con Socios.com per 20 milioni di euro bonus compresi.