Inter, largo al prossimo enfant prodige: per Pirola pronto un percorso “alla Bastoni”

La linea verde sposata dall’Inter negli ultimi anni potrebbe presto avere un nuovo protagonista: Lorenzo Pirola. Aggregato fin dal ritiro estivo alla Prima Squadra nerazzurra, il difensore classe 2002 in questa stagione si è imposto come uno dei pilastri della Primavera di Armando Madonna, e sono in molti a scommettere su un suo futuro ad alti livelli. Il club di viale della Liberazione crede moltissimo nelle qualità del suo giovanissimo centrale, tanto che, secondo Tuttosport, starebbe già programmando il suo percorso di crescita: “Il primo “enfant du pays” che potrebbe fare al caso della prima squadra (oltre a Esposito) potrebbe essere Lorenzo Pirola, già promosso da Conte in estate per cui potrebbe essere disegnato un percorso “alla Bastoni”: con uno o due anni a farsi le ossa per poi tornare ad Appiano dalla porta principale“.