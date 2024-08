Scontro in famiglia per il tecnico nerazzurra, che questa sera affronta il fratello Filippo: per i due non è una prima volta

Il Corriere dello Sport ricorda i precedenti in famiglia tra Simone e Filippo: "Sarà il quinto scontro, il secondo non ufficiale, tra i due fratelli. Gli Inzaghi si sono già affrontati in Serie A nella stagione 2018-2019 con Simone alla Lazio e Filippo al Bologna (0-2 per il fratello minore) e nella stagione 2020-2021, quando Simone era sempre in biancoceleste e Filippo al Benevento: 1-1 all'andata nel Sannio e 5-3 al ritorno all'Olimpico. La primissima volta era arrivata in amichevole, così come questa sera: Simone alla Lazio, Pippo al Benevento. Finì 0-0. Ne è passata di acqua sotto i ponti".