Quarta amichevole pre campionato per l' Inter , che questa sera affronta il Pisa all'Arena Garibaldi. Sfida particolare per Simone Inzaghi, che sulla panchina avversaria ritrova il fratello Filippo. Un test importante per il tecnico nerazzurro che, dopo le prime uscite estive, potrà testare tanti elementi rientrati negli ultimi giorni ad Appiano Gentile, a partire dai calciatori reduci dall'Europeo con l'Italia.

Il Corriere dello Sport propone quella che potrà essere la formazione che scenderà in campo dal primo minuto: "Sicuramente Taremi salterà le prossime tre sfide amichevoli contro Pisa, Al-Ittihad e Chelsea. Un piccolo problema per Simone Inzaghi che, soprattutto nel test contro il fratello Pippo in programma oggi (ore 19.30, diretta Dazn) sarà obbligato a schierare in attacco coppie inedite o composte da giocatori ai margini del progetto tecnico. All'Arena Garibaldi, dunque, l'Inter potrebbe presentarsi con il duo offensivo composto da Joaquin Correa e da Marko Arnautovic, anche se non è da escludere la possibilità di uno spostamento in avanti di Mkhitaryan con il conseguente inserimento di Zielinski da mezzala.