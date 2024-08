"Piuttosto, l’infortunio di Taremi apre un tema strettamente tecnico legato alla probabile sostituzione per l’avvio di campionato. E dunque, Thuram a parte — ieri primo allenamento per il francese, oggi resterà ad Appiano mentre gli altri andranno a Pisa — , per l’altra maglia Simone Inzaghi ha tre soluzioni possibili. La prima, forzare il rientro di Lautaro. L’argentino è atteso a Milano per il primo allenamento l’8 agosto. Ma due giorni fa, in una storia instagram, ha postato una foto con i colori nerazzurri addosso e un sibillino “manca poco”. Non è escluso, dunque, che il Toro acceleri il rientro, proprio copiando il gemello Thuram, di fatto rinunciando almeno in parte ai tre giorni di riposo in più concessi da Inzaghi ai nazionali. C’è poi la soluzione Arnautovic, che oggi ricomincerà a prendere confidenza con le partite. Marko e Thuram sono di fatto una coppia inedita, tutt’altro che rodata in gare ufficiali: Inzaghi li ha schierati titolari insieme dall’inizio solo quattro volte in tutta la stagione, peraltro due delle quali in campionato a scudetto già conquistato. Sarebbe la via più naturale, essendo Arnautovic in rosa. Ma occhio alla terza via: Mkhitaryan. L’armeno ha già chiuso l’amichevole di Cesena con il Las Palmas da attaccante: è un ruolo che conosce bene, l’ha ricoperto in passato in Bundesliga e in Premier, lo stesso Inzaghi in qualche spezzone di partita lo ha impiegato in quella posizione. Possibile che nelle prossime amichevoli - da stasera con il Pisa, poi a Monza con l’Al Ittihad e a Londra con il Chelsea - la soluzione venga testata nuovamente. Del resto, a Inzaghi non mancano le alternative a centrocampo. E Micki da seconda punta consentirebbe anche di gestire al meglio il rientro di Lautaro", aggiunge il quotidiano.