Inter, fortino San Siro. Al Meazza 37 punti, nessuno come i nerazzurri

L'Inter di Conte ha conquistato più punti di tutti in Serie A tra le mura amiche

L'Inter è prima in classifica con 11 punti sul Milan e 12 sulla Juve. Un cammino importante per la squadra di Conte che ha fatto il vuoto dietro di sé; in particolar modo in casa. A San Siro i nerazzurri hanno creato un fortino, dove vincere è praticamente impossibile.