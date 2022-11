GdS – Dal Bayern al Bayern: affrontata un’Inter più viva rispetto allo scheletro di settembre

"Tra un Bayern e l’altro, c’è pur sempre l’Inter. Quella vera, ritrovata un po’ alla volta nelle ultime settimane e vista solo a tratti ieri sera. Nella prima sfida del girone i bavaresi erano passati sui nerazzurri come un carrarmato di fabbricazione tedesca; stavolta la squadra di Nagelsmann avrà pure scalato di marcia e segnato altri due gol all’incolpevole Onana, ma ha trovato comunque un rivale più vivo rispetto allo scheletro di settembre. Insomma, nonostante la prova dell’Allianz non sia la più qualificante perché in palio c’era solo la gloria, e nonostante esista ancora un gap evidente tra questa Inter e l’élite continentale, Simone Inzaghi può guardare al futuro prossimo con ottimismo intatto".