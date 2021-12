EDICOLA / CdS: Plusvalenze, blitz all’Inter. La società: tutto ok

La prima pagina del quotidiano parla dell'arrivo della Guardia di Finanza nella sede nerazzurra: richiesti documenti di alcune cessioni

"Pluvalenze, blitz all'Inter. Dopo la Juve, indagine per falso in bilancio. La Finanza anche in Lega. Da Radu a Pinamonti fino a Zaniolo, i contratti 2017-2019 nel mirino. L'ipotesi: conti alterati per il Fair play finanziario: la società dice tutto okei". Questo il titolo del Corriere dello Sport sulla notizia di ieri con il passaggio delle Fiamme Gialle nella sede nerazzurra.