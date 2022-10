CorSera – Inter-Plzen, c’è il via libera: Lukaku convocato. Brozovic, ecco la situazione

Dopo lo stiramento ai flessori della coscia sinistra riportato il 28 agosto scorso, Big Rom è pronto a tornare in campo

Dopo lo stiramento ai flessori della coscia sinistra riportato il 28 agosto scorso, Romelu Lukaku è pronto a tornare a dare una mano ai suoi compagni. Big Rom torna in quella che è fin qui la partita più importante della stagione, quella contro il Viktoria Plzen.

"Per ora l’uomo copertina del 19° scudetto nerazzurro si dovrà accontentare della panchina contro il Viktoria Plzen, sperando in un risultato benevolo della sua squadra per essere inserito nel finale. Inzaghi ha aspettato con trepidazione il suo ritorno, dopo che il giocatore ha saltato finora 12 partite complessive", sottolinea il Corriere della Sera. "Lukaku potrà diventare l’arma letale, specie nei big match contro Juventus e Atalanta. Remote le possibilità di rientro di Brozovic con la Samp".